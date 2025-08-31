Iga Świątek od dawna udowadnia, że jest nie tylko wybitną tenisistką, lecz także osobą, która potrafi jasno i stanowczo reagować w sytuacjach, które uznaje za niestosowne. Ostatnia konferencja prasowa po jednym z jej meczów znów wywołała spore emocje. Jeden z dziennikarzy zadał pytanie, które wyraźnie zirytowało liderkę światowego rankingu. Na reakcję nie trzeba było długo czekać - zarówno ze strony samej zawodniczki, jak i internautów. Głos w sprawie zabrała także Matylda Damięcka, która słynie z mocnych, symbolicznych komentarzy publikowanych w formie grafik.

Niefortunne pytanie na konferencji prasowej. To zirytowało Igę Świątek

Podczas spotkania z mediami Tomasz Moczerniuk z Przeglądu Sportowego zapytał Igę Świątek o kwestie niezwiązane bezpośrednio z jej grą i turniejem, co wywołało widoczną irytację tenisistki. - Czy pomyślałaś tu, w Nowym Jorku, gdzie ludzie lubią widowiska, może o lekkim zaszokowaniu, na przykład wplątując koraliki we włosy? - zapytał dziennikarz. - Co to jest za pytanie, przepraszam? Czy myślałam, o tym, żeby wpleść sobie koraliki we włosy? Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie? - dopytywała zirytowana tenisistka. Reakcja Świątek odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Część kibiców pochwaliła jej asertywność, inni wskazywali, że gwiazdy sportu muszą liczyć się z niewygodnymi pytaniami.

Artystyczny komentarz Damięckiej. "Boże, to takie prawdziwe"

Sytuacja szybko stała się tematem dyskusji nie tylko w środowisku sportowym, lecz także w świecie kultury. Matylda Damięcka, znana z tworzenia sugestywnych ilustracji komentujących bieżące wydarzenia, opublikowała w mediach społecznościowych grafikę, która miała być wyrazem wsparcia dla Świątek. Na rysunku pojawiła się Maria Skłodowska-Curie - polska noblistka, ikona nauki i symbol kobiecej siły - w kontekście podkreślającym, że kobiety w przestrzeni publicznej wciąż muszą walczyć o poważne traktowanie. "Ale uśmiechnij się!", "Marysiu, powiedz, co masz na sobie", "No pochwal się pierścionkiem zaręczynowym", "Czy ta butelka to część stylizacji?", "Pokażesz nam buty?", "Marysia, zdradź nam projektanta", "Ja tam radziłbym jej się uczesać" - brzmią pytania do noblistki zawarte na grafice. Ilustracja szybko stała się wiralem, zdobywając wiele reakcji i komentarzy. Fani Świątek uznali ją za trafny komentarz do całej sytuacji. "Dokładnie tak", "Matylda jak zwykle w sam koralik", "Świetne", "Boże, to takie prawdziwe", "Jeszcze pytanie o dzieci obowiązkowo" - napisali internauci.