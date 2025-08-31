Cristiano Ronaldo to jedna z największych gwiazd światowego sportu. Fani chętnie śledzą jego media społecznościowe, w poszukiwaniu informacji na temat idola. Zdjęciami z piłkarzem często dzieli się jego narzeczona, Georgina Rodriguez. Tym razem opublikowała kilka ujęć podczas lotu prywatnym odrzutowcem, chwaląc się pokaźnym pierścionkiem. Nie tylko diament przykuł uwagę użytkowników Instagrama, ale poszło również o... stopy Ronaldo.

Cristiano Ronaldo przykuł uwagę fanów. Patrzą na jego stopy

Na zdjęciach, które pojawiły się na profilu Georginy Rodriguez na Instagramie, możemy zobaczyć celebrytkę wraz z ukochanym w prywatnym odrzutowcu. Tu zobaczycie, ile na niego wydali: Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez kupili odrzutowiec. Cena zwala z nóg. Jednak to kolejne ujęcie zwróciło uwagę fanów. Piłkarz siedzi w aparacie do drenażu nóg, pokazując kciuki do kamery. Obserwatorom nie umknął fakt, że sportowiec ma czarne paznokcie. "Widzieliście czarne paznokcie Ronaldo?", "Czy Ronaldo zrobił pedicure?", "Czy ktoś zauważył lakier na paznokciach Ronaldo?" - dopytywali zaskoczeni użytkownicy. Niektórzy twierdzą, że to siniaki, inni uważają, że to specjalny lakier, który chroni paznokcie sportowców przed uszkodzeniami.

Już wcześniej Ronaldo pokazywał się z takimi paznokciami. Wówczas dowiedzieliśmy się od ekspertki, że taki stan rzeczy u piłkarza "nie jest niczym nadzwyczajnym". Występują u niego hematomy [krwiaki podpaznokciowe - przyp.red.]. Tutaj przeczytacie więcej: Ronaldo pokazał zdjęcie zmasakrowanych stóp. Ekspertka zwraca uwagę na jedno.

Cristiano Ronaldo podarował Georginie Rodriguez wielki diament. Co na to ekspertka?

11 sierpnia Georgina opublikowała zdjęcie, przekazując światu radosną wieść - Ronaldo się jej oświadczył. Nie dało się nie zauważyć wielkiego diamentu na pierścionku, który wręcz oślepia. O ocenę biżuterii, którą wybrał piłkarz, poprosiliśmy znawczynię diamentów i kolorowych kamieni szlachetnych Zuzannę Kamińską - projektantkę marki ZoZo Luxury i ZOZO JEWELLERY. - Pierścionek Georginy może kosztować nawet pięć milionów dolarów i wzwyż - oceniła. - Biorąc pod uwagę, że jest to pewnie diament najwyższej jakości na rynku, nieskazitelny o bardzo wysokiej barwie, na moje oko D (najwyższa z barw diamentów - przyp. red.) - wyjaśniła specjalistka. - Szlif owalny jest teraz bardzo modny i popularny na całym świecie - podsumowała Zuzanna Kamińska. Więcej przeczytacie tutaj: Pierścionek Georginy zwala z nóg. Znawczyni diamentów ujawnia, ile mógł kosztować. Lepiej usiądźcie.