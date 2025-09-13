Kayah w tym roku pożegnała już troje bliskich. Poruszający wpis. Musiała to z siebie wyrzucić

To wyjątkowo trudny czas dla Kayah. Dwa tygodnie po tym, jak poinformowała fanów o śmierci swojej mamy Krystyny, artystka opublikowała poruszający wpis. Opowiedziała w nim o swoim bólu, pożegnaniu i wsparciu, jakie otrzymała od bliskich.

Kayah pogrążona w żałobie po śmierci mamy. "Pożegnania są trudne"

30 sierpnia zmarła mama Kayah. Piosenkarka poinformowała o tym swoich fanów za pośrednictwem Facebooka 1 września. "Zastanawiałam się, czy powinnam, ale potem myślałam, że jednak tylu ludzi ją znało i należy im się ta informacja. Moja mama Krysia zmarła wczoraj o 23.20. Nic więcej nie napiszę" - mogliśmy przeczytać. Teraz, już po uroczystości pogrzebowej, Kayah postanowiła podzielić się refleksjami i uczuciami, jakie towarzyszyły jej w tych trudnych chwilach. "Moi mili. Ten rok nie należy do najłatwiejszych dla mnie. Pożegnałam Greya, pięć dni później tatę, a teraz mamę. Pożegnania są trudne. Nawet na peronie, chociaż wiemy, dokąd jedzie pociąg" - napisała artystka.

Mimo ogromnej straty, Kayah stara się jednak znaleźć siłę we wsparciu najbliższych i fanów. "Staram się stawić temu czoła. Szczególnie spotykając tak cudowną publiczność na koncertach. Mam wspaniałych przyjaciół, którzy otaczają mnie opieką i miłością. Rodzinę, która w bólu jest całością. Syna, który jest dojrzałym i kochającym człowiekiem. Bardzo mu współczuję, bo wiem jak był z babcią związany" - dodała.

Kayah o ostatnim pożegnaniu mamy. Wspomniała o symbolicznej dacie

Kayah do wpisu dołączyła zdjęcie portretu mamy z bukietem białych róż. Wspomniała również o symbolicznej dacie - urodziny mamy Kayah wypadły na dzień przed pogrzebem. "Czuję ogromną wdzięczność do wszystkich, bo sprawili, że nie byłam zlękniona ani samotna. A nasza impreza pożegnalna była imprezą urodzinową mojej mamy, bo Krysia urodziła się na dzień przed swoim pogrzebem i od dziś co roku mam zamiar hucznie celebrować z tej okazji ze wszystkimi życzliwymi ludźmi" - poinformowała w mediach społecznościowych.