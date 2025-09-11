W miniony weekend, 8 września, odbył się ślub Zuzanny Kurskiej - córki byłego prezesa TVP, Jacka Kurskiego. Uroczystość miała miejsce w eleganckim, wiktoriańskim pałacyku w Wielkiej Brytanii. Wydarzenie zgromadziło najbliższą rodzinę i przyjaciół panny młodej. Choć uroczystość miała kameralny, rodzinny charakter, szybko zwróciła uwagę mediów, przede wszystkim ze względu na nieobecność Joanny Kurskiej, obecnej żony Jacka Kurskiego. Teraz wiadomo już, co stało za tą decyzją - sama zainteresowana postanowiła zabrać głos w sprawie.

Joanna Kurska nieobecna na ślubie pasierbicy. "Nie utrzymuję żadnych kontaktów z byłą rodziną męża"

Joanna Kurska odniosła się do swojej nieobecności w rozmowie z portalem Plejada. Nie owijała w bawełnę. - Nie byłam na ślubie w Londynie. Ze względu na dobro moich dzieci, nie utrzymuję żadnych kontaktów z byłą rodziną mojego męża - wyjaśniła. Wiadomo także, co robiła w tym czasie. - Spędziłam uroczy weekend w Waszyngtonie - dodała.

Na uroczystości pojawiła się natomiast była żona Jacka Kurskiego, Monika Kurska, która towarzyszyła córce wraz z obecnym partnerem. Obecni byli także dwaj bracia panny młodej: 34-letni Zdzisław, który przybył z partnerką Eweliną i trójką dzieci oraz 18-letni Olgierd, który specjalnie na tę okazję przyleciał ze szkoły w Stanach Zjednoczonych. Jacek Kurski nie krył dumy i radości z powodu ślubu córki. - Zyskałem kolejnego syna, ma na imię Casimir, czyli po prostu "Kaz" - tak do niego mówię. Szybko się polubiliśmy, bo mamy podobne poczucie humoru - wyjawił w rozmowie z Glam Press.

Zuzanna Kurska wyszła za mąż. Jak wyglądała na ślubie?

Zdjęcia z uroczystości szybko pojawiły się w mediach społecznościowych. Dzięki temu można zobaczyć, jak wyglądała panna młoda w tym wyjątkowym dniu. Zuzanna postawiła na elegancką, białą suknię ślubną o lekkim, zwiewnym kroju. Kreacja miała głęboki dekolt oraz opadające rękawy, które subtelnie odsłaniały ramiona. Stylizację dopełnił długi, klasyczny welon, dodający całości romantycznego charakteru.