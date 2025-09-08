Podczas gali MTV Video Music Awards 2025, która odbyła się w nocy z 7 na 8 września, Sabrina Carpenter nie tylko przyciągnęła uwagę wykonaniem nowego singla "Tears", ale również wykorzystała swoją obecność na scenie, by wyraźnie opowiedzieć się za prawami osób transpłciowych i społeczności queerowej.

Sabrina Carpenter podczas MTV VMA 2025 wsparła osoby transpłciowe

Występ, który odbył się w UBS Arena, był pełen emocji. Sabrinie Carpenter na scenie towarzyszyli jej tancerze, w tym osoby transpłciowe i drag queens, niosący transparenty z konkretnym przekazem. "Wierzymy w osoby transpłciowe", "Kochajcie się nawzajem", "Wspierajcie drag queen", "Chrońcie prawa osób transpłciowych" - mogli przeczytać widzowie koncertu. Całość rozgrywała się w scenografii przypominającej deszcz. Przypomnijmy, że wspomnianego wieczoru piosenkarka zdobyła nagrodę za Najlepszy Album Roku za krążek "Short n' Sweet", co było jej drugą statuetką VMA w karierze. W czasie przemówienia laureatka zwróciła się do publiczności Carpenter odniosła się m.in. do współpracujących z nią artystek i artystów queerowych.

Chcę powiedzieć mojej niesamowitej obsadzie, tancerzom i królowym, które są dziś ze mną na scenie: ten świat, jak wszyscy wiemy, może być pełen krytyki, dyskryminacji i negatywnych emocji. Dlatego jestem bardzo wdzięczna, że mogę być częścią czegoś, co często przynosi radość

- wyznała na scenie. Wystąpienie Carpenter wpisuje się w szerszy nurt poparcia dla społeczności LGBTQIA+, widoczny także u innych artystów, takich jak Pedro Pascal, Lady Gaga czy Madonna, którzy publicznie wypowiadają się przeciwko dyskryminującym politykom - szczególnie w kontekście działań obecnej administracji Donalda Trumpa, m.in. dekretu ograniczającego służbę wojskową osób transpłciowych.

Sabrina Carpenter zdobyła nagrodę za najlepszy album roku. Zwróciła się do fanów i innych nominowanych

W tym samym przemówieniu 26-latka podziękowała fanom za wsparcie, a także wyraziła wdzięczność za otrzymanie nagrody. - Jak wszyscy wiemy, ten świat może być pełen krytyki, dyskryminacji i negatywnych emocji. Dlatego jestem bardzo wdzięczna, że mogę być częścią czegoś, co często przynosi radość, sprawia, że się uśmiechacie, tańczycie i czujecie, że świat należy do was. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę to robić. Dziękuję wszystkim tutaj obecnym, ale przede wszystkim moim fanom, którzy zawsze mnie wspierali - powiedziała. Podziękowała także pozostałym artystom nominowanym tego wieczoru. - Na koniec chciałabym powiedzieć, że wszyscy artyści nominowani do nagrody, występujący dzisiaj na scenie i wyglądający tak niesamowicie, znaczą dla mnie bardzo wiele i są dla mnie ogromną inspiracją. Dziękuję wam, że mogę być tutaj z wami. Bardzo was wszystkich kocham - podsumowała.