Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Trump wścieknie się, kiedy zobaczy występ Sabriny Carpenter na MTV VMA. Historyczny przekaz
Gala VMA 2025 była pełna gwiazd, ale to występ Sabriny Carpenter wywołał największe poruszenie. Piosenkarka stanęła w obronie osób transpłciowych. Towarzyszyły jej drag queens i wymowne transparenty.
Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter, Fot. REUTERS/Brendan Mcdermid

Podczas gali MTV Video Music Awards 2025, która odbyła się w nocy z 7 na 8 września, Sabrina Carpenter nie tylko przyciągnęła uwagę wykonaniem nowego singla "Tears", ale również wykorzystała swoją obecność na scenie, by wyraźnie opowiedzieć się za prawami osób transpłciowych i społeczności queerowej. 

Zobacz wideo Paula Karpowicz-Zimecka z zespołu Topky o występach w Opolu, a także o tym, że na kultowej scenie podczas festiwalu nie ma disco polo

Sabrina Carpenter podczas MTV VMA 2025 wsparła osoby transpłciowe

Występ, który odbył się w UBS Arena, był pełen emocji. Sabrinie Carpenter na scenie towarzyszyli jej tancerze, w tym osoby transpłciowe i drag queens, niosący transparenty z konkretnym przekazem. "Wierzymy w osoby transpłciowe", "Kochajcie się nawzajem", "Wspierajcie drag queen", "Chrońcie prawa osób transpłciowych" - mogli przeczytać widzowie koncertu. Całość rozgrywała się w scenografii przypominającej deszcz. Przypomnijmy, że wspomnianego wieczoru piosenkarka zdobyła nagrodę za Najlepszy Album Roku za krążek "Short n' Sweet", co było jej drugą statuetką VMA w karierze. W czasie przemówienia laureatka zwróciła się do publiczności Carpenter odniosła się m.in. do współpracujących z nią artystek i artystów queerowych.

Chcę powiedzieć mojej niesamowitej obsadzie, tancerzom i królowym, które są dziś ze mną na scenie: ten świat, jak wszyscy wiemy, może być pełen krytyki, dyskryminacji i negatywnych emocji. Dlatego jestem bardzo wdzięczna, że mogę być częścią czegoś, co często przynosi radość

- wyznała na scenie. Wystąpienie Carpenter wpisuje się w szerszy nurt poparcia dla społeczności LGBTQIA+, widoczny także u innych artystów, takich jak Pedro Pascal, Lady Gaga czy Madonna, którzy publicznie wypowiadają się przeciwko dyskryminującym politykom - szczególnie w kontekście działań obecnej administracji Donalda Trumpa, m.in. dekretu ograniczającego służbę wojskową osób transpłciowych.

Sabrina Carpenter zdobyła nagrodę za najlepszy album roku. Zwróciła się do fanów i innych nominowanych

W tym samym przemówieniu 26-latka podziękowała fanom za wsparcie, a także wyraziła wdzięczność za otrzymanie nagrody. - Jak wszyscy wiemy, ten świat może być pełen krytyki, dyskryminacji i negatywnych emocji. Dlatego jestem bardzo wdzięczna, że mogę być częścią czegoś, co często przynosi radość, sprawia, że się uśmiechacie, tańczycie i czujecie, że świat należy do was. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę to robić. Dziękuję wszystkim tutaj obecnym, ale przede wszystkim moim fanom, którzy zawsze mnie wspierali - powiedziała. Podziękowała także pozostałym artystom nominowanym tego wieczoru. - Na koniec chciałabym powiedzieć, że wszyscy artyści nominowani do nagrody, występujący dzisiaj na scenie i wyglądający tak niesamowicie, znaczą dla mnie bardzo wiele i są dla mnie ogromną inspiracją. Dziękuję wam, że mogę być tutaj z wami. Bardzo was wszystkich kocham - podsumowała.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/13 Kto jest na zdjęciu?

Zamazaliśmy twarze największych gwiazd. Czy uda ci się rozpoznać je wszystkie? Pobij średnią 8/13!
Popularne