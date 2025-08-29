Maciej Orłoś jest trzykrotnym rozwodnikiem i z małżeństw doczekał się czwórki dzieci. Znany dziennikarz od 2022 roku związany z młodszą o 23 lata Pauliną Koziejowską. Para poznała się na jednym z branżowych eventów i w 2024 roku się zaręczyła. "Dziękujemy za gratulacje! Na razie cieszymy się zaręczynami, które Maciek zorganizował w Londynie. Resztę zostawię już dla siebie" - przekazała krótko "Super Expressowi" dziennikarka. Zakochani wspólnie wylecieli na urlop. Chętnie dzielą się rajskimi kadrami w mediach społecznościowych. Nieoczekiwanie internauci wypatrzyli coś jeszcze. Twierdzą, że dziennikarze mieli wziąć ślub.

Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś wzięli cichy ślub? Fani twierdzą, że zdradziło ich jedno

Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś tworzą zgrany związek. Dziennikarka nie ukrywała, że różnica wieku nie stanowi dla nich problemu. - Wiek to tylko liczba. Po prostu jestem z Maćkiem, jest mi z nim dobrze i nie patrzę na to, ile Maciek ma lat, nie patrzę na to, ile ja mam lat (...) Jest nam ze sobą super i tyle - mówiła w "Dzień dobry TVN". Zakochani spędzają romantyczne chwile na Mauritiusie, jednak to ich najnowsze wideo wywołało niemałe zamieszanie. Na ich dłoniach można wypatrzeć pierścionki, które wyglądają jak obrączki. Sami zainteresowani nie pochwalili się zmianą statusu związku. Skontaktowaliśmy się z Pauliną Koziejowską, by potwierdzić te informacje, jednak do chwili publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Koziejowska ujawniła prawdę o związku z Orłosiem. Za jedno jest mu wdzięczna

Dziennikarka jakiś czas temu uległa wypadkowi na nartach w trakcie pobytu w Alpach. Wówczas mogła liczyć na ogromną pomoc ukochanego. - Dla Maćka moja noga była numerem jeden od pierwszego dnia. On się bardzo zdenerwował tym wypadkiem i codziennie był ze mną, nawet przekładał różne wyjazdy - mówiła w rozmowie z "Super Expressem". Nie ukrywała, że łączy ich naprawdę silna więź. - My jesteśmy tak blisko ze sobą, że właśnie dzięki temu to nie było żadnym problemem dla nas. Myślę, że warto w związku pielęgnować tę intymność, nie tylko namiętność, bo różne sytuacje mogą się wydarzyć. Kto ma ci pomóc, jak nie ta najbliższa osoba - zaznaczyła Koziejowska.