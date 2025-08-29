Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Orłoś i Paulina Koziejowska pobrali się w tajemnicy? Jedno miało ich zdradzić
Maciej Orłoś wraz z Pauliną Koziejowską wylecieli na Mauritius. W mediach społecznościowych zamieszczają zdjęcia i nagrania z urlopu. Dociekliwi internauci wyłapali jednak jeden szczegół, przez który są przekonani, że para mogła wziąć cichy ślub.
Orłoś i Paulina Koziejowska pobrali się w tajemnicy? Jedno miało ich zdradzić
Orłoś i Paulina Koziejowska pobrali się w tajemnicy? Jedno miało ich zdradzić. Fot. Kapif

Maciej Orłoś jest trzykrotnym rozwodnikiem i z małżeństw doczekał się czwórki dzieci. Znany dziennikarz od 2022 roku związany z młodszą o 23 lata Pauliną Koziejowską. Para poznała się na jednym z branżowych eventów i w 2024 roku się zaręczyła. "Dziękujemy za gratulacje! Na razie cieszymy się zaręczynami, które Maciek zorganizował w Londynie. Resztę zostawię już dla siebie" - przekazała krótko "Super Expressowi" dziennikarka. Zakochani wspólnie wylecieli na urlop. Chętnie dzielą się rajskimi kadrami w mediach społecznościowych. Nieoczekiwanie internauci wypatrzyli coś jeszcze. Twierdzą, że dziennikarze mieli wziąć ślub. 

Zobacz wideo Koziejowska o tym, jakim facetem jest Orłoś i co sądzą o podstawionym przez TVP aktorze

Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś wzięli cichy ślub? Fani twierdzą, że zdradziło ich jedno 

Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś tworzą zgrany związek. Dziennikarka nie ukrywała, że różnica wieku nie stanowi dla nich problemu. - Wiek to tylko liczba. Po prostu jestem z Maćkiem, jest mi z nim dobrze i nie patrzę na to, ile Maciek ma lat, nie patrzę na to, ile ja mam lat (...) Jest nam ze sobą super i tyle - mówiła w "Dzień dobry TVN". Zakochani spędzają romantyczne chwile na Mauritiusie, jednak to ich najnowsze wideo wywołało niemałe zamieszanie. Na ich dłoniach można wypatrzeć pierścionki, które wyglądają jak obrączki. Sami zainteresowani nie pochwalili się zmianą statusu związku. Skontaktowaliśmy się z Pauliną Koziejowską, by potwierdzić te informacje, jednak do chwili publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

 

Koziejowska ujawniła prawdę o związku z Orłosiem. Za jedno jest mu wdzięczna

Dziennikarka jakiś czas temu uległa wypadkowi na nartach w trakcie pobytu w Alpach. Wówczas mogła liczyć na ogromną pomoc ukochanego. - Dla Maćka moja noga była numerem jeden od pierwszego dnia. On się bardzo zdenerwował tym wypadkiem i codziennie był ze mną, nawet przekładał różne wyjazdy - mówiła w rozmowie z "Super Expressem". Nie ukrywała, że łączy ich naprawdę silna więź. - My jesteśmy tak blisko ze sobą, że właśnie dzięki temu to nie było żadnym problemem dla nas. Myślę, że warto w związku pielęgnować tę intymność, nie tylko namiętność, bo różne sytuacje mogą się wydarzyć. Kto ma ci pomóc, jak nie ta najbliższa osoba - zaznaczyła Koziejowska.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/13 Jak na drugie imię ma Iga Świątek, znakomita polska tenisistka?

Drugie imiona sławnych osób. Ten quiz zaskoczy cię już w 5. pytaniu. Prawie nikt nie zgarnia 13/13
Popularne