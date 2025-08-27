Festiwal w Wenecji. Blanchett zachwyciła suknią, Swinton złamała schematy

Wenecja po raz kolejny stała się centrum światowego kina - 27 sierpnia, w środę oficjalnie zainaugurowano 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w branży przyciągnęło tłumy znanych twarzy, nie tylko ze świata filmu. Jak zwykle oprócz premier i pokazów filmowych, ogromne zainteresowanie wzbudziły także stylizacje gwiazd na czerwonym dywanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Horodyńska oceniła stylizacje Anny Lewandowskiej z Wenecji. Pojawił się "zgrzyt"

Festiwal Filmowy w Wenecji. Cate Blanchett w zmysłowej kreacji, duet Heidi i Leni Klum pełen zaskoczeń. Tilda Swinton w swoim stylu

Na wielkim otwarciu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji nie zabrakło Cate Blanchett, która zaprezentowała się w klasycznej, ale efektownej kreacji od Armani Privé. Na tę okazję wybrała czarną suknię z głębokim dekoltem, która podkreśliła sylwetkę aktorki. Tilda Swinton natomiast pozostała wierna swojemu minimalistycznemu stylowi. Tym razem postawiła na zestaw złożony z białej bluzki z plisowanymi rękawami i prostej czarnej spódnicy.

Sporo uwagi przyciągnęła również Heidi Klum, która pojawiła się w towarzystwie swojej 21-letniej córki Leni. Obie kobiety zdecydowały się na identyczne suknie w różnych wersjach kolorystycznych. Heidi postawiła na delikatny, pudrowy róż, natomiast Leni zaprezentowała się w wersji czarnej. Stylowy duet matki i córki wywołał sporo komentarzy i bez wątpienia był jedną z najbardziej fotogenicznych par wieczoru. Zdjęcia zobaczysz tutaj:

Festiwal Filmowy w WenecjiOtwórz galerię

Festiwal Filmowy w Wenecji wystartował

Tegoroczna edycja Festiwalu Filmowego w Wenecji rozpoczęła się pokazem filmu "La Grazia", najnowszego dzieła Paolo Sorrentino. To właśnie ten obraz otworzył festiwal, który potrwa do 6 września. Podczas uroczystej ceremonii otwarcia wyjątkowe wyróżnienie - Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał niemiecki reżyser Werner Herzog, znany zarówno z licznych filmów fabularnych i dokumentalnych, jak i operowych produkcji. Herzog zdobył wiele prestiżowych nagród, m.in. nominację do Oscara za dokument "Spotkania na krańcach świata" oraz Złotą Palmę za film "Fitzcarraldo". Na tegorocznym festiwalu zaprezentuje swój najnowszy dokument "Ghost Elephants".