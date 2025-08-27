Klaudia El Dursi zdecydowała się na szczere wyznanie w mediach społecznościowych. Celebrytka podzieliła się trudami, jakie niesie ze sobą bycie świeżo upieczoną mamą. Jej osobisty wpis otworzył dyskusję w sieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Krupa o ciężarnej El Dursi. Życzy jej jednego

Klaudia El Dursi otworzyła się na temat macierzyństwa. Bywają takie momenty, kiedy już sił brakuje"

W lipcu 2025 roku Klaudia El Dursi po raz trzeci została mamą. Na świat przyszła jej córka, której imienia jeszcze nie ujawniła. Teraz celebrytka znana ze swojego pozytywnego wizerunku postanowiła uchylić rąbka tajemnicy na temat jej codzienności u boku dzieci, która - jak się okazuje - nie zawsze jest kolorowa. Przyznała, że czasem brakuje jej sił. "Lubię być superbohaterką. Zawsze silną, nie do złamania, samowystarczalną i wytrzymałą. Czasem jednak warto przyznać się, że bywają i takie momenty, kiedy już siły brakuje" - napisała. Jak stwierdziła, za każdym razem towarzyszy jej jednak przekonanie, że za chwilę to ustąpi. "Wiem, że to chwilowe, że zaraz minie, otrzepię się i znowu będę silna" - przyznała na Instagramie.

W dalszej części wpisu El Dursi wyraziła nadzieję na to, że córka wkrótce zacznie lepiej spać, co pozwoli jej samej na chwilę oddechu. "Księżniczka kiedyś w końcu zacznie dłużej sypiać, cycka kiedyś odstawię i kiedyś pójdę siku wtedy kiedy chce, a nie wtedy kiedy mogę" - czytamy. Na koniec zdradziła również, że traktuje Instagram jak pewnego rodzaju formę terapii, która pozwala jej się oczyścić emocjonalnie. "No dobra, wyrzuciłam to z siebie i już mi lepiej. Instagram ma wielką moc, to taki rodzaj oczyszczającej autoterapii. Tymczasem idę dźwignąć ten kolejny dzień" - podsumowała.

Klaudia El Dursi w osobistym wyznaniu. Internauci nie kryli poruszenia

Szczere wyznanie spotkało się z licznymi reakcjami internautów. Wiele osób wyraziło swoje wsparcie i wdzięczność za poruszenie tematu, który dla wielu matek jest codziennością. "Pamiętam ten czas, trzymaj się kochana i proś o pomoc przy maleńkiej, bo warto czasem odpocząć i odetchnąć", Jesteśmy tu po to, żeby każdego dnia ci przypominać jak jesteś wspaniała", "Nie jesteś w tym sama, każda mama miała taki etap. Nawet te, które udają idealne macierzyństwo na Instagramie" - wspierali byłą prowadzącą "Hotelu Paradise".