Podczas gdy wielu rodziców wieczorami pochyla się nad zeszytami swoich dzieci, w domu Pauliny Holtz panują zupełnie inne zasady. Aktorka, znana z serialu "Klan", w szczerej rozmowie ujawniła podejście do wychowania, które może wielu zaskoczyć.

Paulina Holtz ma nietypowe podejście do edukacji dzieci. "Już raz do szkoły chodziłam i drugi raz nie mam zamiaru"

W podcaście "Punkt zwrotny" w TOK FM, Holtz zdradziła coś, co dla wielu zabrzmi jak wychowawcza rewolucja. Nie pomaga dzieciom w lekcjach, nie przypomina o zadaniach i nie pyta, co mają spakować. Dlaczego? - Jeśli chodzi o moje oczekiwania wobec ich edukacji, to ja miałam tylko takie, żeby mi głowy tym nie zawracały. To znaczy, żeby one się uczyły same i zajmowały się swoimi sprawami same, bo ja już raz do szkoły chodziłam i drugi raz naprawdę nie mam zamiaru - mówiła z przekonaniem.

Najbardziej zaskakujące jest jednak to, co usłyszały jej córki, kiedy te zaczęły czwartą klasę szkoły podstawowej. - Zakupów nie musicie robić. Ziemniaków wykopać nie trzeba. To jest naprawdę wasz jedyny obowiązek. To jest pamiętać, co macie spakować i się przygotować z tego, co macie do przygotowania - przypomniała podczas rozmowy Holtz, co powiedziała swoim pociechom. - No dziecko. No to albo dymasz na dół po kasztan, albo masz niezaliczony kasztan. Ja nie mogę pamiętać o twoim kasztanie. Od kiedy wiesz o tym kasztanie? Od dwóch tygodni. I dzisiaj mi mówisz? No to nie, to już tak nie działa - podsumowała.

Paulina Holtz pokazała ciążowe zdjęcie sprzed lat. Miała ważny powód

Paulina Holtz niedawno zaskoczyła fanów wyjątkowym postem w mediach społecznościowych. Aktorka opublikowała zdjęcie z ciążowym brzuchem, jednak nie ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Zdjęcie pochodzi sprzed 18 lat, a jego publikacja miała symboliczny cel. W opisie Holtz zdradziła, że właśnie tego dnia jej starsza córka osiągnęła pełnoletność. "Dziś narodzi się nowy Dorosły Człowiek, chociaż bardzo trudno mi w to uwierzyć bo przecież minęła tylko chwila" - napisała na Instagramie 29 stycznia 2025 roku. Całość przeczytasz tutaj: Gwiazda "Klanu" pokazała ciążowy brzuch. Miała ważny powód.