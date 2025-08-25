24 sierpnia swoje 49. urodziny obchodzi Kuba Badach - uznany wokalista, kompozytor i juror programu "The Voice of Poland". Prywatnie to także mąż Aleksandry Kwaśniewskiej, córki byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i Jolanty Kwaśniewskiej. Choć artysta sam jest postacią rozpoznawalną, jego ojciec również cieszy się lokalną sławą - i to w zupełnie innej branży.

REKLAMA

Zobacz wideo Badach mówi o pokorze w "The Voice of Poland". Wtem wyznał prawdę o Kwaśniewskiej

Kuba Badach ma znanego ojca. Zyskał przydomek "księcia kefirów"

Ojciec Kuby Badacha, Tadeusz Badach, od 1977 roku kieruje Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Krasnymstawie. Jego wieloletnia działalność w przemyśle mleczarskim przyniosła mu nietypowy, ale zarazem pełen uznania pseudonim - "książę kefirów". W Krasnymstawie to postać dobrze znana i szanowana, a jego zaangażowanie w rozwój lokalnej spółdzielni ma wymierne efekty.

Okazuje się jednak, że nie tylko Kuba Badach i jego ojciec mogą pochwalić się zawodowymi sukcesami. Młodszy brat muzyka, Maciej Badach, również zyskał uznanie - tyle że w zupełnie innej dziedzinie sztuki niż jego rodzeństwo. To ceniony operator filmowy i fotograf. Zamiast sceny, wybrał świat obiektywu i pracy za kamerą. Ma na swoim koncie wiele projektów - zarówno artystycznych, jak i komercyjnych. Wśród nich można wymienić m.in. teledysk do utworu Kuby Badacha - "Wall Of Kindness", do którego zrealizował zdjęcia, a także liczne produkcje marketingowe.

Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewską łączą siły na albumie muzycznym

Mimo że Kuba Badach zyskał popularność dzięki karierze muzycznej, jego życie rodzinne pozostaje dla wielu równie interesujące. W 2012 roku poślubił Aleksandrę Kwaśniewską. Ich ślub był szeroko komentowany, jednak od tego czasu para unika medialnego rozgłosu i bardzo pilnie strzeże swojej prywatności. Ich relacja rozpoczęła się w studiu Radia Zet, gdzie spotkali się po raz pierwszy. Od tamtej pory uchodzą za jedną z bardziej skrytych par polskiego show-biznesu. Aktualnie Kuba Badach przygotowuje nowy album, do którego teksty napisała jego żona. Jak sam podkreśla - to wspólne dzieło jest dla niego wyjątkowo ważne. - Ona jest autorką wszystkich tekstów, a ja muzyki. I to naprawdę świetny album - zdradził w rozmowie z Plejadą.