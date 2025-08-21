Britney Spears ponownie wywołała poruszenie wśród swoich fanów. 19 sierpnia na Instagramie celebrytki pojawił się filmik, na którym śpiewa utwór Rihanny "Unfaithful". Wideo szybko przyciągnęło uwagę nie tylko ze względu na występ piosenkarki, ale także na chaos panujący w tle. Co konkretnie zaniepokoiło internautów?

Britney Spears zaniepokoiła fanów nowym nagraniem na Instagramie. "Smutno ją tak oglądać"

Na nagraniu, które zaniepokoiło fanów Britney Spears, można zobaczyć nieposprzątany dom, porozrzucane przedmioty, a nawet, według niektórych internautów, widoczne odchody na podłodze. Sama Spears ubrana jest w różowe szorty i top w groszki. "Bawię się oświetleniem i sprzątam dom, jakby jutro nie istniało" - napisała w opisie posta.

Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych wyrazili zaniepokojenie jej stanem. "Jak to możliwe, że ludzie nie martwią się o Britney Spears i tym, co publikuje na Instagramie?" - zapytał jeden z internautów. "Pamiętam, jak mówili, że zastąpi Janet Jackson. Smutno jest patrzeć na nią w takim stanie" - dodał ktoś inny. Co ciekawe, część fanów broniła piosenkarki, twierdząc, że to, co pokazuje w sieci, może być świadomą prowokacją. "Ludzie muszą zdać sobie sprawę, że Britney Spears trolluje nas", "W 2025 roku daje nam rok 2007: chcesz powiedzieć, że jestem szalona? Pokażę ci, co to znaczy szaleństwo", "Ona nie potrzebuje ani nie chce aprobaty społeczeństwa. Nienawidzi społeczeństwa" - pisali fani wokalistki. Okazuje się, że dla wielu celebrytka jest także źródłem uśmiechu. "Jej Instagram sprawia, że się uśmiecham, bo widzę, co robi" - czytamy pod nagraniem.

Britney Spears nie przestaje zaskakiwać

Po opublikowaniu wspomnianego nagrania Spears kontynuowała aktywność w mediach społecznościowych. Pokazała między innymi zdjęcia dekoracyjnych ptaków w sklepie, rysunek z postacią otoczoną kokardkami i sercami, a także kolejny filmik, na którym z uśmiechem na twarzy prezentuje sukienkę - najprawdopodobniej w swoim domu. Tydzień wcześniej udostępniła natomiast taneczny klip do piosenki Janet Jackson "Any Time, Any Place", ubrana w złotą sukienkę. Jakby tego było mało, na początku sierpnia Britney podzieliła się z fanami wiadomością, że pracuje nad dwiema powieściami. Jak sama przyznała, "pisanie dwóch powieści fabularnych to dla niej najlepsza terapia, o jaką mogła prosić".