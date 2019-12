Jak co roku święta u Kardashianów były na bogato. Celebrytki nie tylko pięknie udekorowały swoje domy, lecz także nie oszczędzały na prezentach. Kris Jenner podarowała 2-letniej wnuczce Stormi luksusową willę, a Kourtney swoim dzieciom kupiła psa.

Kourtney Kardashian musi się tłumaczyć

Zdjęciem puchatego psiaka rasy golden retriever pochwaliła się na Instagramie. Zwróciła się przy okazji do swoich fanów o pomoc w wyborze imienia dla zwierzaka. Nie spodziewała się, że wywołała tym samym zamieszanie. Internauci zaczęli się dopytywać, gdzie jest poprzedni pies Honey. Zauważyli, że od jakiegoś czasu nie pojawia się on na profilu celebrytki. Spadła na nią ostra krytyka. Zarzucono jej, że kupiła kolejne zwierzę by "wyrzucić je za trzy miesiące". Pojawiły się też teorie, że pozbyła się starszego psa i zastąpiła go szczeniakiem.

Celebrytka postanowiła zabrać głos i wytłumaczyła internautom, że nie pozbyła się poprzedniego psa:

Oczywiście, że nadal mamy naszą Honey - odpisała.

Jednak nie powstrzymała się także od małych uszczypliwości i zwróciła się do jednego z użytkowników Instagrama dość ostro:

Wow, ile negatywnych emocji. (...) Zakładam, że Święty Mikołaj nie był dla ciebie dobry, stąd twoje wibracje - odpisała.

Kim i Kylie zorganizowały świąteczną imprezę. Było na bogato:

Jak widać nie ma się co martwić o zwierzaka. A Wy jakie imię byście zaproponowali dla nowego psa Kardashianów?

AW