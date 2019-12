Marek z 3. edycji 'Rolnika...' został ojcem

Marek to uczestnik 3. edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć w programie nie znalazł miłości, to po zakończeniu nagrań spotkał idealną partnerkę. Okazała się nią Julia, jego sąsiadka. Choć dzieli ich 18 lat różnicy, to od dwóch lat są szczęśliwi. A co więcej, na świecie pojawiło się ich pierwsze wspólne dziecko.

"Rolnik szuka żony". Marek z 3. edycji został ojcem

Marek i Julia zostali rodzicami synka, który przyszedł na świat przed świętami. Chłopiec otrzymał imię Franek. Rolnik podzielił się radosną nowiną podczas świątecznego odcinka. Teraz tworzą pełną rodzinę, a swojego szczęścia nie ukrywali w materiale.

Nie mam wątpliwości, że to jest ten mężczyzna, z którym chcę mieć dom i rodzinę - mówiła wzruszona Julia.

Jest między nami dobrze. Dobrze się dogadujemy, pokonujemy razem trudności - ocenił Marek.

To kolejne dziecko, jakie dołączyło do "rolnikowej" rodziny. Na świecie są już m.in. Jasiu i Liwia (dzieci Ani i Grześka z 2. edycji), Tomek (syn Agnieszki i Roberta z 2. edycji), Aleks (syn Kasi i Piotra z 4. edycji) oraz Rysiu (syn Małgosi i Pawła z 4. edycji).

