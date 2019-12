Święta to rodzinny czas. Większość naszych gwiazd odsuwa na bok zawodowe obowiązki i udaje się do domów swoich bliskich, by z nimi przeżyć magię tych dni. Należy do nich m.in. Marta Manowska. Prowadząca program "Rolnik szuka żony" pochwaliła się zdjęciem, na którym pozuje z dwiema siostrami.

Marta Manowska ma dwie siostry

Panie Manowskie pozują na tle przystrojonej choinki. Jedna z nich, ta która stoi w środku, ma na głowie uszy renifera.

Sytuacyjne Święta. Trzy siostry - napisała Manowska.

Każda z nich jest inna, na pierwszy rzut oka nie widać podobieństwa. Nic dziwnego, że internauci dopytywali się w komentarzach, czy są siostrami rodzonymi (co potwierdziła gwiazda TVP). Oczywiście pod zdjęciem posypały się komplementy pod ich adresem:

Jedna ładniejsza od drugiej.

Super dziewczyny.

Śliczne wszystkie - piszą.

Zgadzacie się z tymi opiniami?

