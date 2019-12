O takim prezencie może marzyć niejedna dziewczynka. Stormi, która w lutym skończy dwa lata, została właśnie posiadaczką piętrowego domu. Otrzymała go w prezencie w od babci, Kris Jenner. Choć oczywiście nie jest to prawdziwa willa, a jedynie dom przeznaczony dla dzieci, to wnętrza i tak robią wrażenie. Jak przystało na jedną z najpopularniejszych rodzin, jest luksusowo i niczego w środku nie brakuje.

Stormi na kręglach. Idzie jej naprawdę nieźle!

Kris Jenner podarowała wnuczce dom

Jak już wspomnieliśmy, moment wręczenia prezentu pokazała na vlogu Kylie Jenner, czyli mama dziewczynki. Stormi na początku była oszołomiona i nie wiedziała, jak się zachować. Po chwili jednak wykazała zainteresowanie i weszła do środka. Nieco bardziej emocjonalnie zareagowała jej mama, która nie ukrywała swojego wzruszenia.

Zaraz się rozpłaczę, to szalone. Miałam taki sam domek, gdy byłam dzieckiem - mówiła pełna emocji.

W środku jest na bogato! Znajduje się tam w pełni wyposażona kuchnia, z drewnianym stołem i klimatyzacją. Nie brakuje też różowych dodatków - puszystych dywanów i kołyski dla lalki. Na piętro można wejść po drabinie. Tam znajduje się balkon. Dom jest na tyle duży, że dorośli mogą normalnie się po nim poruszać bez schylania się. Nagranie możecie zobaczyć tutaj:

Bez wątpienia jest to jeden z najbardziej oryginalnych prezentów, jakie w tym roku podarowały gwiazdy.

