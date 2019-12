Już pierwszego dnia świąt fani programu "Rolnik szuka żony" dowiedzą się, co słychać u bohaterów szóstej edycji. Uczestnicy zdradzą, jak potoczyły się ich losy po zakończeniu nagrań. Nie zabraknie m.in. dwóch par, które poznały się dzięki udziałowi w hicie TVP. Ilona i Adrian oraz Ania i Jakub do tej pory są szczęśliwi i planują wspólną przyszłość.

Marlena wywołała wśród widzów sporo emocji. Marta Manowska oceniła jej zachowanie:

"Rolnik szuka żony". Ilona zmieniła fryzurę

Niedawno pisaliśmy o tym, że rolnik prawdopodobnie planuje oświadczyć się w święta swojej wybrance. Choć on wybrnął z sytuacji i uniknął odpowiedzi (pisaliśmy o tym TUTAJ), to jednak coś może być na rzeczy. Wszystko przez to, że Ilona niedawno zmieniła fryzurę, co jak wiadomo często dla kobiety oznacza zerwanie ze starym etapem życia i wejście w nowy.

Ukochana Adriana efektami metamorfozy pochwaliła się na InstaStories. Widzimy, że skróciła włosy, które wcześniej sięgały jej za ramiona. Zdecydowała się na modnego dłuższego boba i teraz ich długość kończy się delikatnie za linią brody.

Ciach - napisała jedynie.

Ilona z 'Rolnika...' Screen z Instagram.com/ imielinka

Jak Wam się podoba w takim wydaniu? Myślicie, że faktycznie mogą szykować się jakieś zmiany w życiu Ilony i Adriana?

