Ostatni rok dla Michała Malitowskiego nie należał do najłatwiejszych. Przypomnijmy, że najpierw tancerz rozstał się ze swoją długoletnią partnerką Joanną Leunis, a chwilę później przyznał, że od dłuższego czasu zmaga się z głęboką depresją. Jego stan był na tyle poważny, że zrezygnował z pracy w "Tańcu z Gwiazdami".

Michał Malitowski z nową partnerką

Po ostatnim poście, jaki na swoim instagramowym profilu wstawiła jego nowa partnerka, możemy przypuszczać, że w życiu tancerza zaczyna się wszystko układać. Julia Philips w święta Bożego Narodzenia opublikowała zdjęcie, na którym czule się przytulają i całują.

Najlepsze święta Bożego Narodzenia z moim jedynym - napisała.

Zdjęcie skomentował sam Michał, co w jego przypadku nie zdarza się często.

Jesteś gwiazdą. Nie jestem fanem wyznawania miłości na Instagramie, ale Ty zasługujesz na wszystko. Kocham Cię, skarbie.

Kim jest Julia Philips?

Okazuje się, że nowa wybranka Michała to jego długoletnia przyjaciółka i również tancerka. Julia pochodzi z Australii i jak powiedział tancerz w wywiadzie do magazynu "Flesz", ich kontakt odnowił się, gdy Julia dowiedziała się o jego chorobie. Zaczęła go wspierać, ponieważ sama kiedyś zmagała się z depresją. Tak rozpoczęła się ich miłość.

