Marta Manowska poprowadzi nowe reality-show w TVP. "8 wspaniałych" na antenie już wiosną

Marta Manowska zyskała popularność jako prowadząca program "Rolnik szuka żony". Mimo że show wciąż cieszy się ogromną popularnością, to telewizja publiczna angażuje ją w coraz to różne projekty. Była już gospodynią "Sanatorium miłości", a od kilku tygodni obserwujemy ją jako prowadzącą "The Voice Senior". Jak się okazuje, to nie wszystko. Już wiosną na antenie TVP pojawi się nowe reality-show: "8 wspaniałych", które poprowadzi właśnie Manowska.

Marta Manowska: "8 wspaniałych"

Obecnie trwają castingi do nowego show TVP. "8 wspaniałych" zadebiutuje na antenie już wiosną. Na czym będzie polegał nowy program Manowskiej? W reality-show weźmie udział ośmiu mężczyzn, w wieku od 38 do 49 lat. Nie mogą być z żadnym trwałym związku, muszą mieć otwarty umysł i być gotowi na przeżycie przygody i metamorfozy życia.

Masz około czterdziestu, czterdziestu paru lat, chcesz zwiększyć swoją atrakcyjność u kobiet, poprawić kondycję, zrzucić zbędne kilogramy czy rozprawić się z własną nieśmiałością? A może chcesz udowodnić znajomym lub tej Jedynej, że jesteś prawdziwym facetem z krwi i kości? - brzmi ogłoszenie na stronie TVP.

