Meghan Markle i książę Harry budują imperium. Zastrzegli swój znak towarowy. Na przekór mediom wydadzą własne czasopismo?

No i bardzo dobrze.

Oboje są kreatywnym ludźmi czynu, pełni pomysłów i chęci działania. Również pod tym względem dobrali się idealnie.

Że swoimi mozliwosciami, jakie daje im pozycja, nazwisko i poparcie wielu znaczących środowisk plus własną pracowitość i kreatywność mogą coś ważnego i na szeroką skalę dla potrzebujących zrobic, co zresztą z powodzeniem robią od zawsze samodzielnie, i kontynuują wspolnie, od chwili poznania.

Zrozumiałe jest ze odvieli się od wspólnej fundacji, bo raczej nie po drodze im z poxorowanymi działaniami K&W i machanie łapka. Cała praca Harrego w fundacji szła na konto K&W. Teraz sami muszą ruszyć tylko, żeby miec co wpisać na INSTA. Póki co, Kate z Williamem na wizytach zmieniają stroje i machaja łapka, a Kate najchętniej wystawia dzieci, żeby wzbudzić większe zainteresowanie.

Harry i Meghan maja do swoich planów pełne wsparcie królowej i Karola. Ba, Elżbieta przekazała pod ich piecze największe międzynarodowe projekty i urządził biuro w swoim pałacu. Współpracują i rozwijają projekt na skalę międzynarodowa.

Brawo!