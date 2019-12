Doda pokazała zdjęcia z dzieciństwa. Na starych fotografiach wygląda jak aniołek! Aż trudno ją rozpoznać

Święta Bożego Narodzenia to często jeden z nielicznych momentów w roku, gdy znajdujemy nieco więcej czasu i wykorzystujemy go na spotkania z najbliższymi. Dokładnie tak tegoroczną gwiazdkę spędziła Doda. Przy okazji pokazała na Instagramie swoje stare zdjęcia z dzieciństwa.

Doda w dzieciństwie

Doda już dwa lata temu zrezygnowała z farbowania włosów i makijażu. Jej wizerunek stał się o wiele bardziej naturalny. Podczas wizyty w rodzinnym Ciechanowie znalazła album ze starymi zdjęciami. Okazuje się, że Rabczewska w dzieciństwie sprawiała wrażenie bardzo skromnej dziewczynki. Na Instagramie pokazała wiele zdjęć, m.in. jedno z 1995 roku, z przygotowań do Pierwszej Komunii Świętej. Mała Doda miała ten sam kolor włosów, co obecnie, jednak trudno byłoby ją rozpoznać. Co więcej, zamieściła również wspólne zdjęcie z Marylą Rodowicz. Na fotce widzimy, jak nastoletnia Doda czeka na autograf od swojej idolki. Kto by pomyślał, że kilka lat później obie panie wystąpią na jednej scenie.

