Córka Anny Dereszowskiej jest poważnie chora. Nastoletnia Lena ma za sobą ciężką operację

Anna Dereszowska nie należy do gwiazd, które chętnie opowiadają o życiu prywatnym. O rodzinie aktorki także wiadomo niewiele, jednak "Dobry Tydzień" dotarł do smutnych informacji. Okazuje się, że nastoletnia córka gwiazdy jest poważnie chora.

Córka Anny Dereszowskiej ma problemy z dolnymi kończynami

Jakiś czas temu aktorka prosiła, by fani trzymali kciuki i życzyli jej i jej rodzinie dużo zdrowia.

Trochę ważnych spraw ogarnialiśmy rodzinnie. Wciąż ogarniamy. Trzymajcie kciuki, proszę, i zdrowia życzcie - napisała pod jednym z postów na Instagramie.

Dziś już wiemy, że chodziło o jej córkę, która ma chore nogi. Lena przeszła co prawda fizjoterapię, ale ćwiczenia okazały się być niewystarczające i musiała być operowana. Teraz czeka ją długa rehabilitacja. W codziennym życiu może jednak liczyć na najbliższych, którzy pomagają jej w przemieszczaniu się. Chore nogi nie są jedynym problemem nastolatki. Cierpi ona też na wadę wzroku, która, jak zawyrokował lekarz, będzie się cały czas pogłębiać.

W tej chwili jest to minus 3,5 dioptri. Wada z całą pewnością będzie jej się powiększała, bo już nam to okulista powiedział. Do któregoś momentu będzie się powiększała, potem stanie – mówiła aktorka w "Życiu na gorąco".

Anna robi wszystko, by Lenie niczego nie brakowało i zapewnia jej wiele rozrywek. Niedawno zabrała ją na zakupy, gdzie nabyły nową parę oprawek do okularów. To podobno ostatni krzyk mody! Jeśli nastolatce pozwoli zdrowie, w ferie zimowe razem z rodziną wybierze się na narty.

Życzymy dużo zdrowia!

MŁ

