Izabela Janachowska chętnie dzieli się z fanami na Instagramie kulisami pracy, a także życia prywatnego. Patrząc na jej profil nie trudno odgadnąć, że jej wielką pasją są podróże. Ekspertka od ślubów ma tyle szczęścia, że może bez problemu realizować swoje pasje, a te słono kosztują. Izabela Janachowska niedawno była na Malediwach, jednak święta zdecydowała się spędzić w innym zakątku świata. Padło na Dubaj.

Izabela Janachowska w Dubaju

Izabela Janachowska w maju po raz pierwszy została mamą. Na świat przyszedł jej syn Christopher Alexander. Mimo że maluch ma niespełna rok, już zdążył zwiedzić kawał świata. Przedsiębiorczy rodzice święta spędzili w luksusowym hotelu w Dubaju. Rodzina zatrzymała się w hotelu Mandarin Oriental Jumeira. To jeden z bardziej luksusowych kurortów, nawet jak na Dubaj, o czym świadczą, chociażby ceny. Najtańszy apartament kosztuje ok. 7 tysięcy złotych za noc. W tym roku święta Izabeli Janachowskiej nie należały do ekonomicznych, ale kto bogatemu zabroni.

Izabela Janachowska często zatrzymuje się w luksusowych hotelach:

