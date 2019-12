Mijający rok z pewnością był pełen wrażeń dla Bradley'a Coopera. Z początkiem 2019 roku spekulowano o jego romansie z Lady Gagą, który miał zacząć kiełkować na planie filmu "Narodziny gwiazdy". Potem było jeszcze ciekawiej. W czerwcu, po czterech latach związku rozstał się z Iriną Shayk, z którą ma córkę. Patrząc na najnowsze zdjęcia aktora, mamy wrażenie, że wraca do formy.

Bradley Cooper z kolegą z "Kac Vegas" wychodzi z siłowni

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia paparazzi przyłapali Bradley'a Coopera, gdy ten wraz z Justinem Barthą wychodził z siłowni. Panowie spotkali się po latach, a poznali się bliżej podczas zdjęć do słynnej trylogii "Kac Vegas". Bradley miał na sobie szarą bluzę z kapturem, szaro-marmurkowe spodnie dresowe i modne sneakersy. Na jego twarzy widniał kilkudniowy zarost, a na głowie czapka z daszkiem. Czyżby planowali kolejny wspólny projekt? Z pewnością byłby to hit.

RG