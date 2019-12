W wywiadzie dla magazynu "Playboy" Margaret zdecydowała się opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z religią katolicką. To właśnie one skłoniły ją do przemyśleń i podjęcia decyzji o apostazji, czyli odejściu z Kościoła.

Mam takie wspomnienie z okresu nastoletniego, gdy jeszcze regularnie byłam przymuszana do chodzenia do kościoła i co tydzień spowiadałam się z masturbacji. LOL. Of course I did. Z perspektywy czasu przeraża mnie, jak bardzo poznawanie własnego ciała było i jest stygmatyzowane - wyznała gwiazda.

Co ciekawe, wyznanie Margaret sprawiło, że Polacy zainteresowali się tematem.

Przez Margaret wzrosło zainteresowanie apostazją

Pod koniec każdego roku Google Trends przygotowuje podsumowania, w których przedstawia najczęściej wyszukiwane hasła w sieci. Nie inaczej było tym razem i jak się okazuje, wśród najpopularniejszych znalazły się m.in. strajk nauczycieli, Olga Tokarczuk oraz wyniki wyborów.

Nie zabrakło jednak również takich haseł, jak escape room czy apostazja i co ciekawe, to ostatnie było związane z wyznaniem Margaret dla magazynu "Playboy", na co zwrócił uwagę Ośrodek Dystrybucji Prestiżu i Pogardy na Facebooku.

Co w zeszłym roku spowodowało największy wzrost zainteresowania Polaków tematem apostazji? Nie film "Tylko Nie Mów Nikomu". Nie bzdury wygadywane przez abp Jędraszewskiego. A wywiad Margaret dla "Playboya" - czytamy na Facebooku.

Przypomnijmy, że apostazja to całkowite zerwanie łączności z Kościołem i ekskomunika, która następuje automatycznie na mocy prawa kanonicznego. Apostata nie może uczestniczyć w obrzędach sakramentalnych czy sprawować kościelnych urzędów, ale co ciekawe, wciąż pozostaje członkiem Kościoła i katolikiem, ponieważ o tym decyduje chrzest, którego nie da się usunąć.

KM

