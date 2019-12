Wiktoria Gąsiewska wystąpiła z bratem w programie "Szansa na sukces". Zaśpiewali pięknie, a wyglądali jeszcze lepiej!

Wiktoria G±siewska ze swoim bratem Mateuszem wyst±piła w ¶wi±tecznym wydaniu "Szansy na sukces". Za¶piewali polsk± wersję, kultowej piosenki "Let it Snow, Let it Snow" - "Kiedy zima się zaczyna". Rodzeństwo prezentowało się skromnie, ale z ogromn± klas±, a kreacja aktorki naprawdę zachwyciła.

Wiktoria G±siewska za¶piewała z bratem Mateuszem

Mateusz G±siewski na scenie pokazał się w klasycznej, białej koszuli, do której dobrał czarne, garniturowe spodnie. Wiktoria natomiast wybrała eleganck±, biał± sukienkę, która miała rękaw tylko z prawej strony. Co prawda, widoczny był dosyć spory dekolt, jednak aktorka skrzętnie zakrywała go włosami. Cał± stylizację dopełniły złote szpilki, które eksponowały długie nogi gwiazdy.

Wiktoria na swoim instagramowym profilu wstawiła zdjęcia z występu, z których możemy dowiedzieć się, że sukienkę, któr± założyła, zaprojektowała Viola Piekut.

Rodzeństwo za¶piewało polsk± wersję, znanej piosenki Deana Martina "Let it Snow". Zdecydowali się na ta¶mę profesjonaln±, przez co mieli jeszcze trudniejsze zadanie. Mimo to występ się udał. Wiktoria i Mateusz za¶piewali ¶wietnie!

Czy nie uważacie, że Mateusz G±siewski jest nieco podobny do chłopaka Wiktorii, Adama Zdrójkowskiego?

Poniżej możecie zobaczyć Wiktorię z bratem Mateuszem na premierze filmu.