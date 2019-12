Gość: fanka godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Owszem piosenki lekkie miłe dla ucha facet skromny i taka przeciętność nam się nie podoba.

Bezstronnie oceniając muzyka chwyta za serce i do tańca'. Bądżmy dla siebie bardziej sympatyczni a będzie nam się łatwiej i przyjemniej żyło.Życie mamy tylko jedno i wielu przypadkach za krótkie.Jedno co jest pewne w naszej wierze katolickiej to to,że jesteśmy tylko

piechurami na tej ziemi.Nie wiem kto to powiedział czy napisał, ale to jest prawda i tylko prawda.Dlatego brawo Panie Zenku umilaj nam życie swą twórczością bez względu na to kto koło Ciebie nie stoi.Bądż dalej sobą bo tak Pana postrzegają.