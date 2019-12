Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska na romantycznym spacerze. Aktor pochwalił się intymnym zdjęciem. Po kryzysie nie ma śladu?

Adam Zdrójkowski i Wiktoria G±siewska od kilku tygodni s± na ustach Polaków. To wła¶nie wtedy do sieci trafiły informacje, że para pokłóciła się na planie "Rodzinki.pl", w efekcie aktorka rozpłakała się i uciekła. Wiele osób spekulowało nawet, że zakochani rozstali się. Zdrójkowski zdementował te doniesienia i próbował uspokoić fanów, publikuj±c zdjęcia czy nagrania, na których pojawia się obok ukochanej. Te jednak nie uciszyły plotek. Czyżby jednak najnowsze fotografie rzucały nowe ¶wiatło na to, jak układa się między młodymi gwiazdami?

Adam Zdrójkowski i Wiktoria G±siewska

Adam Zdrójkowski pochwalił się na swoim InstaStories zdjęciami z romantycznego spaceru z Wiktori± G±siewsk±. Zakochani wybrali się na warszawskie Stare Miasto i cieszyli się widokiem pięknych ozdób ¶wi±tecznych zawieszonych na uliczkach. Uwagę zwraca zwłaszcza jedna z fotografii - ta, na której widać, jak G±siewska daje ukochanemu całusa. Aktor "Rodzinki.pl" w żaden sposób nie podpisał tego intymnego zdjęcia, oznaczył na nim jedynie ukochan±.

My¶licie, że G±siewska i Zdrójkowski znów s± ze sob± szczę¶liwi i udało im się pokonać kryzys w zwi±zku?My mamy tak± nadzieję.

