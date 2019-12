Święta, święta i po świętach. Najwyższy czas rozpocząć przygotowania do Sylwestra. Niektóre celebrytki już wcześniej pochwaliły się propozycjami kreacji na tę wyjątkową noc. Teraz do ich grona dołączyła Ewa Chodakowska. Jak można się domyślać, trenerka podeszła do tematu na swój sposób.

Jako że Ewa Chodakowska słynie ze swojego zdrowego stylu życia, to może też poszczycić się wysportowaną sylwetką. Wyrzeźbione ciało jest narzędziem jej pracy oraz motywacją dla tysięcy kobiet, toteż gwiazda często chwali się nim na Instagramie. Ostatnio "Choda" pokazała w sieci efekty sesji zdjęciowej wykonanej przez jej siostrę.

Ha! Sylwestrowa kreacja GOTOWA. Kolekcja jest mi tym bardziej bliska, ponieważ wszystkie zdjęcia do kampanii (...) zrobiła moja rodzona sisi @florczakbasia - pierwszy raz w życiu robiła fotki... Daj znać, jak Ci się podoba nasza amatorska produkcja - napisała Ewa pod zdjęciem.

Trzeba przyznać, że siostra Chodakowskiej ma talent do robienia zdjęć. Aż trudno uwierzyć, że pierwszy raz wcieliła się w rolę fotografa. Tego samego zdania są obserwatorki gwiazdy.

Amatorska. Ewa pełen profesjonalizm. A strój mega piękny - napisała jedna z nich.

Trenerka szybko ustosunkowała się do komentarza fanki i dobitnie podkreśliła, że w sesji zdjęciowej nie brał udziału sztab profesjonalistów.

No wiesz... Moja sisi nie jest fotografem. Nie było mejkap artist z nami... nie było fryzjera... Nie było pro światła i ze mnie żadna modelka - napisała.

Jak widać, do zrobienia fajnego zdjęcia wcale nie potrzeba dodatkowej ekipy. Co ciekawe, fotka została wykonana telefonem. Przekonuje Was autentyczność Ewy Chodakowskiej?

MŁ

