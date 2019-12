Czy nam się to podoba, czy też nie, Zenek Martyniuk jest obecnie jednym najpopularniejszych i najlepiej opłacanych polskich artystów. Szczególnie upodobali go sobie widzowie oraz władze TVP. Muzyk lada dzień po raz kolejny uświetni swoim występem "Sylwestra Marzeń w Zakopanem". Wcześniej, w drugi dzień świąt, telewizja publiczna wyemitowała benefis Martyniuka.

Mama Zenka Martyniuka o jego dzieciństwie

Główną gwiazdą benefisu miał być z założenia Zenek Martyniuk. Trudno pominąć jednak jego mamę, czyli panią Teresę Martyniuk, która także pojawiła się na scenie. Co prawda nie śpiewała, ale za to zdradziła to i owo o dzieciństwie króla disco-polo.

Rafał Brzozowski spytał panią Teresę o to, jakim dzieckiem był Zenek.

Jak to dzieci. Raz aniołek, raz diabełek - odpowiedziała dyplomatycznie.

Zdradziła jednak, że zdarzało mu się wracać do domu "umorusanemu". A jak wyglądało życie uczuciowe nastoletniego Zenka?

Kiedy ten czas na randki? Jak to dzieci, kolegował się - wyjawiła pani Teresa.

Klimat benefisu sprzyja wspomnieniom. Zenek Martyniuk zdradził między innymi, że pierwszą gitarą dostał, kiedy miał zaledwie 6 lat. Podarował mu ją dziadek. Dziś w twórczości króla disco polo na próżno szukać jednak gitarowych brzmień.

MŁ