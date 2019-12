Przy okazji świąt gwiazdy oraz celebryci, zarówno polscy jak i ci zagraniczni, zalali media społecznościowe zdjęciami z rodzinnych biesiad. Do tego grona należy też Alicja Bachleda-Curuś. Jak się okazuje, aktorka spędziła Boże Narodzenie w Polsce, a konkretnie w rodzinnym Krakowie.

REKLAMA

Święta u Alicji Bachledy-Curuś

W odróżnieniu od większości koleżanek i kolegów z branży Alicja Bachleda-Curuś ograniczyła w Boże Narodzenie swoją aktywność na Instagramie do minimum. Gwiazda pochwaliła się tylko jednym zdjęciem, na którym siedzi przy świątecznym stole. To jednak wystarczyło, by zachwycić fanów.

Obserwatorzy aktorki nie zwrócili nawet uwagi na pięknie ubraną choinkę, tylko z miejsca zaczęli komplementować jej wygląd.

Masz najpiękniejsze oczy na świecie.

Piękna istoto.

Wyglądasz przepięknie - czytamy w komentarzach.

Trudno się z nimi nie zgodzić. Patrzymy na Alicję i aż nie możemy uwierzyć, że w tym roku skończyła 36 lat. Urody pozazdrościłaby jej niejedna dwudziestolatka!

MŁ

Nie tylko Kevin! Ranking filmów idealnych na święta: