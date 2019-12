Książę Karol i Camilla mają imponującą choinkę. Miejsce, w którym stoi zadziwiło internautów. Przyjrzyjcie się jednak dokładnie

Książę Karol i księżna Camilla spędzają święta w kilku miejscach. Przyjechali do królowej do Sandringham, ale również w swoim domu w Londynie wszystko gotowe jest na kilkudniowe świąteczne świętowanie. Choinka robi wrażenie!

REKLAMA

Książę Karol i Camilla postawili choinkę przy wejściu na schody

W większych domach bywają pomieszczenia, z których się nie korzysta. Często są małe, służące do przechowywania różnych rzeczy. Czyżby w Clarence House w Londynie, posiadłości księcia Karola i księżnej Camilli, było całe takie piętro? Prawda jest jednak na szczęście nieco inna. Na pierwszy rzut oka rzeczywiście wygląda, jakby choinka stała idealnie na wejściu do schodów. Te jednak pod koniec zakręcają, co choinka skrzętnie ukrywa. Postawiono ją zatem w załomie, a nie na wejściu na piętro.

Choinka księcia Karola i Camilli robi wrażenie. Wnętrze, w którym ją ustawiono, do małych nie należy - bez wątpienia jest wysokie, ma co najmniej 3 metry. Czubek choinki sięga niemalże sufitu. Przystrojono ją w liczne lampki i bombkowe sopelki.

Książęca para nie dała się porwać świątecznemu szaleństwu - jedyną oznaką Bożego Narodzenia jest właśnie ta choinka. W przeciwieństwie do wielu innych znanych osobistości, nie przystroili wszystkich pomieszczeń w lampki i świąteczne symbole. Jednak w głębi domu, w innym pomieszczeniu, postawiono jeszcze jedną choinkę, którą na początku grudnia przystroiły niepełnosprawne dzieci, zaproszone do Clarence House.