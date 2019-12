Agnieszka Kaczorowska od kilku miesięcy jest szczęśliwą mamą. Emilka jest oczkiem w głowie mamy. Narodziny dziewczynki nie spowodowały jednak, że tańcząca aktorka zniknęła z mediów. Niemalże codziennie dzieli się z fanami nowymi zdjęciami i przemyśleniami na Instagramie.

Agnieszka Kaczorowska pokazała córkę

Gwiazda na bieżąco relacjonowała w sieci przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku był to dla niej i jej męża, Macieja Peli, wyjątkowo intensywny czas, bo chciała jeszcze przed świętami przeprowadzić się do nowego lokum. Udało się.

Nie ma zasłon, listw przypodłogowych i większości drzwi... Ale jest miłość, spokój, szczęście - napisała Kaczorowska pod nowym zdjęciem.

W komentarzach nie brakowało zachwytów.

Pięknie wyglądacie.

Jaki fajny łysolek.

Naszą uwagę zwróciła jednak choinka. Aktorka udekorowała ją zaledwie... lampkami. A efekt fantastyczny. W końcu minimalizm naprawdę jest w cenie!

