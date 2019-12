Księżna Kate i książę William zabrali dzieci do kościoła. Książę George to prawdziwy elegant

Rodzina królewska ma wiele świątecznych tradycji. Jedną z nich jest wspólne udanie się na mszę do kościoła Marii Magdaleny w Sandringham, gdzie jak co roku spędzają święta. Tym razem zabrakło Meghan Markle, księcia Harry'ego oraz ich syna Archiego (przebywają na urlopie), jednak za to księżna Kate i książę William przygotowali niespodziankę.

Księżna Kate i książę William z dziećmi

Do kościoła zabrali dwoje swoich starszych dzieci, czyli 6-letniego George'a i 4-letnią Charlotte. Książę i księżniczka prezentowali się bardzo elegancko i z dumą kroczyli w towarzystwie rodziców. Spotkali się też z poddanymi, a wtedy księżniczka przytuliła się do jednej kobiety z tłumu. Córka księcia Williama i księżnej Kate wyglądała elegancko, ale skromnie w zielonym płaszczyku. Za to ich syn prezentował się bardzo dostojnie. George ubrany był w garnitur i białą koszulę z kołnierzykiem.

Zobacz też: Kate i William opublikowali kartkę świąteczną. Jest inna niż ta, która krążyła w sieci od kilku dni. Zrobiła ją księżna

Ich rodzice jak zwykle prezentowali się z klasą. Księżna Kate miała jasny płaszcz z guzikami i paskiem, na głowę założyła zielony toczek. Do tego dobrała buty na obcasie. Książę William postawił na czarny płaszcz, pod który założył jasną koszulę oraz krawat. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii.

Mamy nadzieję, że od teraz książę George i księżniczka Charlotte częściej będą towarzyszyć rodzicom. Musimy przyznać, że rosną nowe ikony mody!

AW