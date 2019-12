Jak co roku rodzina królewska publikuje rodzinne kartki świąteczne. Zrobili to już Meghan Markle i książę Harry (możecie zobaczyć ją TUTAJ), a teraz przyszła pora na księżną Kate i księcia Williama. Na oficjalnych profilach małżonków pojawiły się życzenia skierowane do poddanych, opatrzone fotografią. Tym razem jednak zabrakło na niej Kate. Powód? To ona jest autorką zdjęcia.

Księżna Kate i książę William opublikowali kartkę świąteczną

Kilka dni temu do sieci trafiła kartka świąteczna, jaka miała być ich oficjalną. Okazuje się jednak, że rodzina zdecydowała się wypuścić inną. Na czarno-białej fotografii znaleźli się książę William, który składa pocałunek na policzku księcia Louisa, oraz księżniczka Charlotte i książę George.

Wesołych Świąt! Życzymy wszystkim szczęśliwych i spokojnych Świąt - zwrócili się do fanów.

Tak jak wspomnieliśmy, zabrakło na niej księżnej Kate. Jest ona autorką zdjęcia. O tym, że fotografia jest jej pasją wiemy od dawna. To właśnie ona robiła pierwsze ujęcia swoich dzieci, które zostały publicznie opublikowane. Oczywiście fani rodziny królewskiej są zachwyceni jej dziełem:

Jakie piękne, naturalne zdjęcie.

Ile miłości znalazło się na tym ujęciu!

To jest najsłodsze zdjęcie, jakie kiedykolwiek widziałam - zachwycają się.

A Wam jak się podoba?

