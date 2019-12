Michał Wiśniewski zaręczył się. Zdradził go znajomy, który dodał wymowny wpis

Wiele wskazuje na to, że będziemy świadkami kolejnego ślubu Michała Wiśniewskiego. Na początku roku piosenkarz odszedł od swojej żony, Dominiki Tajner, z którą we wrześniu wziął rozwód. Szybko znalazł nową ukochaną, którą okazała się Paulina. Według doniesień niedługo zostaną rodzicami, do czego jednak się jeszcze nie odnieśli. Jednak prawdopodobnie nadejdą kolejne zmiany w ich wspólnym życiu.

Michał Wiśniewski się zaręczył?

Jak donosi portal Pudelek, Michał właśnie zaręczył się z ukochaną. Dotarli do profilu na Facebooku znajomego pary, który dodał wspólne zdjęcie z zakochanymi i napisał:

Po zaręczynach Michała i Poli.

Dowodem na to być także zmieniony status piosenkarza, w którym deklaruje, że jest "zaręczony". Możemy się więc spodziewać, że w 2020 roku lider zespołu Ich Troje po raz piąty stanie na ślubnym kobiercu. Przypomnijmy, że wcześniej był żonaty z Magdą Famme, Mandaryną, Anną Świątczak oraz Dominiką Tajner.

Michał Wiśniewski - kim jest jego nowa ukochana?

Obecną partnerką muzyka jest 35-letnia Paulina z Warszawy, która ma już czworo własnych dzieci. Para miała poznać się za pośrednictwem aplikacji Tinder, a ich relacja rozwinęła się w ekspresowym tempie. Kobieta szybko wprowadziła się do słynnej willi lidera Ich Troje w Magdalence. Dzieci piosenkarza polubiły nową wybrankę ojca, co możemy zobaczyć na zdjęciach, jakie zrobili im w lipcu paparazzi (znajdziecie je TUTAJ).

AW