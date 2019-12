Paweł Królikowski wciąż w szpitalu. "SE": Aktor spędzi tam święta

Paweł Królikowski w piątek trafił do szpitala. Niestety, jak dowiedział się "Super Express", nie ma szans na to, żeby wrócił do domu na święta.

REKLAMA

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta Otwórz galerię (4)

REKLAMA