Szymon Hołownia przestał "ukrywać" swoją żonę. Do tej pory raczej nie pokazywał się z nią ani w publicznych, ani w prywatnych sytuacjach. Z okazji świąt para postanowiła zrobić wyjątek.

Szymon Hołownia i jego żona składają życzenia świąteczne

Szymon Hołownia i Urszula Brzezińska-Hołownia są małżeństwem od kilku lat. Do tej pory o pani Urszuli wiadomo było bardzo niewiele - w ostatnich miesiącach pracowała dla polskiego lotnictwa na stanowisku pilota myśliwca MiG-29. W przeciwieństwie do swojego męża niechętnie występowała przed kamerami. Jednak fakt, że Szymon Hołownia oznajmił, że będzie chciał zostać prezydentem RP, przymusił ją do nieco większej otwartości. I tak oto w Wigilię zobaczyliśmy małżeństwo Hołowniów w całej okazałości:

Do fotki dołączony był naturalnie bardzo długi wpis, jak to zwykle u Szymona Hołowni bywa:

Przed nami, przed moją rodziną trudne (najtrudniejsze chyba), ale ważne i - wierzę - piękne pół roku. Nabieramy więc sił. Tym, którzy będą mogli cieszyć się w te Święta obecnością bliskich, z całego serca całą rodziną Hołowniów życzymy by zatankowali w te dni "pod korek" światła, siły, nadziei.

Wpis zakończono tradycyjnymi życzeniami świątecznymi:

A dzisiaj - miejcie najpiękniejszy dzień. Boże Narodzenie jest o tym, że rodzi się Nadzieja. Więc WSZYSTKO będzie dobrze! Bo albo samo zrobi się dobrze, albo (bardziej prawdopodobne) my to DOBRZE zrobimy! Ściskamy Was serdecznie!!!

