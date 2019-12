Adele w obcisłej sukience na imprezie. Tak wyglądała jeszcze niedawno. Na nowych zdjęciach ledwo ją poznaliśmy! "Królowa"

eurotram godzinę temu Oceniono 1 raz -1

A teraz wyjaśnienie tej wielkiej tajemnicy:

"(...)Fani artystki byli zaskoczeni, bo piosenkarka wyraźnie schudła. Wokalistka rozstała się z mężem (...)"



Czy ktoś jeszcze nie może zrozumieć,że jak samica przechodzi z trybu "gniazdowego" w tryb "łowny", to stara się zwiększyć atrakcyjność dla potencjalnych partnerów (czy dla świeżo złapanego)? Jeśli laska chadza w dresie,to znaczy że dobrze jej i nie czuje się zagrożona ani nie czuje chęci do działania. Adele zdecydowanie działa...

I piszę to wszystko przy pełnej sympatii do jej piosenek oraz przyznając,że apetyczna z niej kobieta ;)