Ilona Felicjańska aresztowana! Modelka i jej mąż zatrzymani w Stanach Zjednoczonych

podaj.haslo pół godziny temu Oceniono 7 razy 7

No i prawidłowo. Szkoda tylko, że nie napisaliście co zrobiła przed tym "dotknięciem policjanta" jak to piszecie.



Widocznie lasia z kochasiem zrobili coś, co jest ZAKAZANE, wywiązała się dyskusja i paniusia z Polszy nie chciała stosować się do poleceń policjanta.



A wy jeszcze starcie się bronić jakiejś... Nawet nie wiadomo kto to jest. Niech siedzi w areszcie, jeśli nie potrafi respektować prawa w miejscu, w którym przebywa. Tyle.