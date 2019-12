Królowa Elżbieta opublikowała świąteczną kartkę. Już nikt nie zaprzeczy, że w rodzinie jest kryzys. Wystarczy spojrzeć, czyje zdjęcia zdjęła

Królowa Elżbieta zawsze dbała, by jakiekolwiek niesnaski w rodzinie królewskiej nie przedostawały się do opinii publicznej. Rok 2019 był trudny dla Windsorów, a media rozpisywały się o konfliktach na brytyjskim dworze. Jak widać na nowym zdjęciu Elżbiety, sytuacja faktycznie nie wygląda najlepiej.

Coroczne przemówienie królowej

"Świąteczna kartka" królowej to kadr z przemówienia, które co roku wygłasza do Brytyjczyków. Sceneria jest zawsze identyczna - władczyni siedzi za biurkiem, na którym znajdują się fotografie jej najbliższych. Nie trzeba długo się przyglądać, by zauważyć, że w tym roku to grono mocno się zmniejszyło.

Na zdjęciu nie widzimy fotografii księcia Andrzeja, którego po skandalu królowa zwolniła z wykonywania funkcji publicznych. Nie ma też księcia Harry'ego i Meghan Markle z synkiem. Para zdecydowała się spędzić święta z dala od dworu, a prasa rozpisywała się, że Elżbieta próbowała ich nakłonić do zmiany decyzji. O ile brak owianego złą sławą Andrzeja nie jest specjalnie zaskakujący, biurko bez ukochanego wnuka to mocny znak kryzysu.

Oczywiście internauci na instagramowym profilu rodziny królewskiej, od razu zwrócili uwagę na ten "szczegół".

To zdjęcie jest warte milion funtów. Nie ma Harry'ego ani Meghan, nie ma nawet Archiego. Wow.

Gdzie są Harry i Meghan, Wasza Wysokość?!

Na zdjęciu nie ma też jej córki, ani pozostałych dwóch synów, zostawiła tylko osoby w prostej linii do tronu, uspokójcie się - napisała jedna z internautek.

Na fotografiach u królowej widzimy jej męża Filipa, syna Karola z żoną Camillą i Williama z Kate oraz dziećmi. Czyżby królowa faktycznie postawiła w tym roku na minimalizm? Na pewno jest świadoma, że taki ruch nie uciszy plotek o złej atmosferze na dworze.

Meghan i Harry wychowają syna po swojemu? To może nie być takie proste:

