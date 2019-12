Meghan Markle i książę Harry pokazali świąteczną kartkę. Archie jest już duży! Para wybrała bardzo spontaniczne ujęcie

Meghan Markle, książę Harry i Archie nie spędzą pierwszych wspólnych rodzinnych świąt w Wielkiej Brytanii u boku królowej Elżbiety II. Wybrali zamiast tego przytulne miejsce w Kanadzie, gdzie Meghan swego czasu mieszkała i pracowała, i stamtąd przesyłają - również wam - świąteczne życzenia.

REKLAMA

Meghan Markle i książę Harry z Archiem na świątecznej kartce

Kartka ze świątecznymi życzeniami od Meghan Markle i księcia Harry'ego jest o wiele bardziej nowoczesna niż to, do czego do tej pory przyzwyczaili nas inni członkowie rodziny królewskiej. Jest co prawda rodzinne zdjęcie, ale są też migające światełka na choince za książęcą parą.

Jednak główną rolę gra tutaj mały Archie. Chłopczyk ma już ponad pół roku i widać, że ma swój charakterek. Meghan i Harry patrzą na niego rozradowani, jak na czworaka "wchodzi" fotografowi w aparat.

Do animowanej kartki świątecznej dołączono naturalnie życzenia:

Radosnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku - od naszej rodziny dla waszej - czytamy.

Wszyscy jednak i tak patrzą na Archiego, zaś komentarze mówią same za siebie:

On nie potrzebuje żadnego tytułu książęcego. Jest prawdziwym Księciem z Bajki <3

Król naszych serc, Archie!

Archie wygląda zupełnie jak Meghan.

Coś w tym jest, rzeczywiście młody człowiek znacznie wydoroślał od ostatnich zdjęć, na których go widzieliśmy.

Jednak naturalnie, nie obyło się również bez krytyki młodych rodziców.

Książę Harry i Meghan Markle w ogniu krytyki za święta za granicą

Harry i Meghan zdecydowali, że pierwsze wspólne święta z Archiem spędzą z dala od swoich rodzin. Wybrali Kanadę, do której przyleciała już z Los Angeles mama księżnej, Doria. Za decyzję tę są krytykowani już od dłuższego czasu, jednak w ostatnich dniach nieco bardziej. Wszystko z powodu stanu zdrowia księcia Filipa, który kilka dni przebywał w szpitalu - we wtorek BBC podało, że książę Filip opuścił placówkę i wrócił do domu. Zarówno dla królowej Elżbiety II jak i jej męża to trudny moment, bo święta spędzane z całą rodziną są tradycją. Niestety, Meghan i Harry zdecydowali, że ta tradycja nie jest dla nich.

Wielu jednak uważa, że stan zdrowia księcia Filipa powinien być dla nich powodem do zmiany planów świątecznych w ostatniej chwili. Jak na razie, zgodnie z oficjalnymi komunikatami od rodziny królewskiej, Meghan i Harry zostają w Kanadzie przynajmniej do Nowego Roku.