Maria Konarowska, aktorka i przyjaciółka Agnieszki Włodarczyk, z którą podbiła program "Ameryka Express", pod koniec listopada została mamą i powitała na świecie córkę Gaję. Od tamtej pory gwiazda relacjonuje uroki macierzyństwa na Instagramie.

Maria Konarowska na spacerze z córką

Ostatnio świeżo upieczona mama pochwaliła się w sieci fotką ze spacerku z córką.

Naszą uwagę zwraca wózek gwiazdy. Krótki research i już wiadomo, że to marka Mutsy, a konkretnie model Icon. Ile kosztuje taki pojazd? Ceny w internetowych sklepach wahają się od 2,5 tysiąca do nawet czterech tysięcy złotych. Sporo. Nie od dziś wiadomo jednak, że bycie sławną mamą to dobry interes. Można liczyć na darmowe produkty w zamian za opublikowanie posta na Instagramie. Niewykluczone, że podobnie było i tym razem.

