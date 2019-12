Już wiadomo, jak czuje się książę Filip. Mąż królowej desperacko walczy, by święta spędzić z rodziną

W piątek, 20 grudnia, świat obiegła informacja, że 98-letni książę Filip trafił do szpitala Króla Edwarda VII w Londynie. Doniesienia potwierdził pałac w oficjalnym oświadczeniu, jednocześnie zapewniając, że wizyta księcia ma charakter obserwacyjny.

REKLAMA

Książę Edynburga udał się dziś rano z Norfolk do szpitala Króla Edwarda VII w Londynie w celu obserwacji i leczenia wcześniejszego stanu.Przyjęcie jest środkiem zapobiegawczym, za radą Doktora Jego Królewskiej Wysokości.

Nie da się jednak ukryć, że Brytyjczycy bardzo zaniepokoili się stanem zdrowia księcia, tym bardziej że na początku roku Filip uczestniczył w wypadku samochodowym, który znacznie pogorszył jego stan. Teraz wyszły na jaw nowe informacje dotyczące tego, jak czuje się mąż królowej.

Książę Filip żartuje sobie z lekarzami

Miłośnicy rodziny królewskiej mogą odetchnąć z ulgą, bo wszystko wskazuje na to, że książę Filip czuje się całkiem nieźle. Pewne jest, że dopisuje mu dobry humor. Serwis express.co.uk informuje, że mąż królowej żartuje sobie z lekarzami, ale jednocześnie desperacko walczy, by święta Bożego Narodzenia spędzić z rodziną. Na razie nie wiadomo, czy będzie miał tyle siły, by opuścić szpital. Według medialnych doniesień, książę ma spędzić na oddziale jeszcze kilka najbliższych dni.

Tymczasem królowa Elżbieta II nie okazuje żadnych obaw w związku ze stanem zdrowia swojego męża. Ostatnio pojawiła się w Sandringham na nabożeństwie, gdzie machała do ludzi z uśmiechem. To był dla wszystkich jasny znak, że książę Filip ma się dobrze i nie ma powodów do niepokoju.

Wyglądała wyjątkowo dobrze, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w jej domu.

Fakt, że machała do ludzi, jest dobrym znakiem, dotyczącym Filipa.

Była w bardzo dobrym nastroju, wszystko musi być dobrze - komentowali poddani w rozmowie z dziennikarzami serwisu.

Trzymamy kciuki za księcia Filipa, żeby święta mógł spędzić w domu.

KM

Zobaczcie, jak jakiś czas temu rodzina królewska świętowała urodziny królowej: