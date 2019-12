Natalia Siwiec pokazała się w seksownej kreacji przy choince. Internautka żartuje: Idealna kreacja na kolację u teściowej

Natalia Siwiec słynie ze swojego odważnego stylu. Modelka chętnie stawia na kreacje, które podkreślają jej figurę i odsłaniają sporo ciała. Nie dziwi zatem fakt, że na najnowszym zdjęciu na Instagramie zaprezentowała się w bardzo seksownej sukience.

Natalia Siwiec pochwaliła się świąteczną stylizacją

Modelka zapozowała w obcisłej czerwonej sukience, sięgającej kolan. Kreacja jest jednak bardzo odważna, bo ma ogromny dekolt i opadające rękawy, przez co ciężko dobrać do niej biustonosz. Można podejrzewać, że to propozycja modelki na świąteczną stylizację, co sugeruje obecność choinki. Jedna z fanek zażartowała w komentarzu na ten temat:

Idealna kreacja na kolację u teściowej.

Inne internautki nie kryły swojego zachwytu stylizacją modelki:

Bosko wyglądasz.

Piękność!

Ślicznie wyglądasz - pisały.

A wam podoba się stylizacja Natalii Siwiec? Jeśli tak i chcecie mieć taką samą na wigilijną kolację, to musicie wiedzieć, że jej sukienka pochodzi z kolekcji marki Nudyess i kosztuje 369 złotych.

KM

