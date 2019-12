Małgorzata Rozenek ma szansę podwoić swoje zarobki dzięki macierzyństwu. Kwota, którą może zarobić za jeden post na Instagramie, jest zawrotna

Wiadomość o ciąży Małgorzaty Rozenek wywołała ogromne emocje. Gwiazda nie ukrywała, że wraz z Radkiem Majdanem starała się o dziecko już od długiego czasu. W pewnym momencie zaczęła nawet tracić nadzieję i rozważała adopcję. W końcu jednak się udało i teraz Małgorzata Rozenek wkracza już w drugi trymestr ciąży. Tymczasem specjaliści zaczęli wyliczać, ile gwiazda może zarobić dzięki macierzyństwu.

Małgorzata Rozenek podwoi swoje zarobki?

Magazyn "Flesz" skontaktował się ze specjalistą od marketingu internetowego, który wyliczył, ile Małgorzata Rozenek może zarobić za jeden post reklamujący produkty dla dzieci.

Jeśli Małgorzata zdecyduje się podjąć współpracę z którąś z wiodących marek, może zainkasować za to kilkaset tysięcy złotych. Z pewnością ciąża pozytywnie wpłynie na jej dochody z Instagrama. Za jeden post sponsorowany na konto Małgosi może trafić 30–50 tys. złotych, czyli nawet dwa razy tyle, co obecnie - czytamy we "Fleszu".

Nie da się ukryć, że ta kwota przyprawia o zawrót głowy. Do tego doskonale wiemy przecież, że w przypadku gwiazd formatu Małgorzaty Rozenek na jednej reklamie na Instagramie się nie skończy. Jakby tego było mało, to okazuje się, że wiosną TVN wyemituje kolejną edycję "Project Lady", a do księgarni trafi kolejna książka Małgorzaty. Wygląda więc na to, że rok 2020 będzie podwójnie szczęśliwy dla gwiazdy - nie tylko powita trzecie dziecko na świecie, ale także znacznie powiększy majątek.

Ostatnio Małgorzata Rozenek przez przypadek pokazała ciążowy brzuszek: