Patryk Vega może i nie jest najwybitniejszym polskim reżyserem, ale z pewnością zalicza się do najpłodniejszych twórców. Każdego roku do kin trafia kilka jego filmów. Co ciekawe, mimo mocno mieszanych opinii każdy z nich cieszy się ogromną popularnością i bije kolejne rekordy frekwencyjne.

Patryk Vega i jego metody pracy

Wokół pracy na planie filmów Patryka Vegi krąży wiele legend. Nie od dziś wiadomo, że reżyser lubuje się w mocnych i kontrowersyjnych scenach, a te bywają wymagające dla aktorów. Swoją drogą, chętnych nie brakuje. Przez produkcje Vegi przewinęli się między innymi Ewa Kasprzyk, Małgorzata Kożuchowska, Andrzej Grabowski, a nawet Daniel Olbrychski. W jednym z najnowszych filmów zobaczymy też Julię Wieniawę.

Jak Vega współpracuje z aktorami? W jednym z ostatnich wywiadów dla Canal+ reżyser uchylił rąbka tajemnicy. Okazuje się, że ma on dość niestandardowe metody.

Kiedyś do aktorów i aktorek szeptałem, wywoływałem u nich stan na granicy hipnozy, bo skończyłem kurs podrywania kobiet, więc znam metody hipnotyczne. Ale teraz nie muszę tego robić, bo działa aura mojej osoby. Aktorzy już wiedzą, że ten mój film zobaczy kilka milionów widzów, więc wiedzą, że to zdeterminuje ich życie, ich całą przyszłość, więc dają z siebie wszystko i grają na adrenalinie - wyznał szczerze.

Nie wiemy jak Wy, ale my marzymy o tym, żeby zobaczyć, jak Vega hipnotyzuje aktorów. Mamy nadzieję, że gdzieś zachowały się nagrania z kulis.

