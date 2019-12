Dorota Szelągowska radzi, jak udekorować okna na święta. Wystarczy tylko jedna rzecz i wyobraźnia. "Talent każdy ma"

Dorota Szelągowska uwielbia dzielić się z fanami nowymi patentami na meblowanie, czasem sprzątanie, a przede wszystkim dekorowanie mieszkań. Ostatnio pokazała, jak wprowadzić do domu świąteczną atmosferę. To bardzo proste!

Dorota Szelągowska radzi, jak udekorować okna

Gwiazda TVN-u jest już prawie gotowa na święta. Jej mieszkanie z pewnością pięknie lśni, a świątecznych akcentów nie brakuje. Stwierdziła więc, że czas pomóc tym, którzy jeszcze nie mają pomysłu na udekorowanie mieszkania. Opublikowała na Instagramie post z efektami pracy swojej pracownicy, Elizy. Gwiazda odniosła się do malowania sprayem na szybach. Poradziła, by robić to zwykłym markerem kredowym.

Dziś mam dla Was jednoskładnikowy DIY - czyli jak zrobić dekorację okna samemu. Przygotowała ją Eliza z mojego Biura Projektowego. Do jej wykonania potrzebujecie jedynie markera kredowego (żeby zmyć po świętach:) i wyobraźni! Talent każdy ma.

Fani bardzo entuzjastycznie zareagowali na post dekoratorki.

Mega! Kupuję jutro marker i lecimy z dzieciaczkami do krainy śniegu i fantazji!

Cudne! Kradnę pomysł.

Fajny pomysł. Też mam takie duże okno. Wesoły Świąt!

Wypróbujecie tego patentu? Efekt śliczny, ale kto później umyje okna?

