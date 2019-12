Kamil Sipowicz ma nową partnerkę i mówi się, że poznał ją jeszcze za życia Kory. Teraz mężczyzna wydał oświadczenie. "Pojawiła się w momencie..."

Gość: kobieta_po_40 godzinę temu Oceniono 10 razy -10

Trzy tysiące złotych, dwa tysiące, tysiąc pięćset, pięćset dolarów - takie kwoty jako łapówki, miał - według relacji świadków - przyjąć prof. Tomasz Grodzki jako lekarz. Radio Szczecin dotarło do nowych relacji w tej bulwersującej sprawie.

Głos zabrał m.in. zięć jednego ze zmarłych pacjentów. Grodzki wziął 3 tys. złotych, ale po dwóch dniach zadzwonił i powiedział, że nie udało mu się uratować teścia, bo trupa mu przywieźliśmy. Pieniędzy nie oddał. — relacjonuje mężczyzna.Jak podkreślił, Grodzki zapytał, czy może przekazać te pieniądze na „jakąś fundację”.Natomiast córka pacjenta podkreśla, że wizytę u lekarza polecili znajomi, którzy przyznali, że „tam trzeba zapłacić”.

Moje dwie siostry, mama i ja dałyśmy po 500 złotych, a mój brat – jako najbardziej zamożny – dał tysiąc złotych. Razem było to 3 tys. zł. Siostra z moim tatusiem poszła jeszcze do prywatnego gabinetu pana doktora Grodzkiego— mówi kobieta.

TVP Info/Radio Szczecin



Ale po co o tym pisać lemingom? Lepiej po raz kolejny o sipowiczu i kasi tusk.

Szalom!!!