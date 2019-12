Monika Olejnik wbija szpilę opozycji. W nietypowy sposób wypomniała politykom ich nieobecność na głosowaniu

kiwdu53 godzinę temu Oceniono 9 razy 1

Chyba nie ma takich słów którymi mogą "ONI" przeprosić mnie i innych. Nie po to głosowaliśmy na tą opcję deklarującą "ANTYPIS" żeby teraz poczuć się jak te ...... Po prostu czuję się oszukany i nawet wygnanie ich z partii i klubu nie do końca "załatwi" sprawę.

TERAZ JA POKAŻĘ CO MOGĘ >>> A MOGĘ NIE PÓJŚĆ NA WYBORY <<< TO JEST OPCJA NA TERAZ. jak PIS wygra wszystko to sobie i tak radę dam. Ale zawsze myślałem o tych co nie dają sobie rady - inaczej niż NIEOBECNI NA GŁOSOWANIU.