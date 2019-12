Królowa Elżbieta II szuka pracowników do Instagrama. Wymagania i zarobki są imponujące

Rodzina królewska idzie z duchem czasu i jest aktywna w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, wizerunek królowej Elżbiety II w social mediach jest na tyle ważny, że postanowiono zatrudnić kolejną osobę, która miałaby sprawować piecze nad profilami rodziny królewskiej na Instagramie. Pieniądze, jakie oferują, skuszą niejednego.

Królowa Elżbieta II szuka ludzi do Instagrama

Pałac Buckingham chce zatrudnić osobę, która będzie kierowała menadżerami ds. mediów społecznościowych wszystkich członków rodziny królewskiej. Wymarzony pracownik powinien wykazywać się innowacyjnością i kreatywnością, a także być zdolny do pracy pod presją czasu. Wśród wymagań widnieją również umiejętności techniczne związane z branżą internetową jak znajomość języka HTML, czy odnajdywanie się w najnowszych internetowych trendach.

Praca ma wymiar 37.5 godziny na tydzień, od poniedziałku do piątku. Ile można zarobić? Królowa Elżbieta II oferuje od 45 do 50 tys. funtów rocznie, co w przeliczeniu na naszą walutę wynosi od 225 tys. do 250 tys. zł rocznie. Skusilibyście się?

Królowa Elżbieta II opublikowała swojego pierwszego posta na Instagramie:

RG